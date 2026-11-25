Опубликованы кадры с СТО в Донецке, где ударом ВСУ уничтожено восемь машин

ИС "Вести" показала последствия ударов БПЛА по автомобилям в Донецке Опубликованы кадры с СТО в Донецке, где ударом ВСУ уничтожено восемь машин

Москва25 ноя Вести.ИС "Вести" показала кадры со станции техобслуживания в Буденновском районе Донецка, где украинские беспилотники полностью уничтожили восемь автомобилей.

Последствия налета украинского БПЛА на станцию технического обслуживания автомобилей в Буденновском районе Донецке. В результате атаки сгорели восемь легковых автомобилей говорится в сообщении

На видео – огромная воронка от удара ВСУ и сгоревшие машины.

Ранее сообщалось, что украинские дроны уничтожили восемь автомобилей и повредили кровлю многоэтажного здания в Донецке.