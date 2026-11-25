Москва25 нояВести.ИС "Вести" показала кадры со станции техобслуживания в Буденновском районе Донецка, где украинские беспилотники полностью уничтожили восемь автомобилей.
Последствия налета украинского БПЛА на станцию технического обслуживания автомобилей в Буденновском районе Донецке. В результате атаки сгорели восемь легковых автомобилейговорится в сообщении
На видео – огромная воронка от удара ВСУ и сгоревшие машины.
Ранее сообщалось, что украинские дроны уничтожили восемь автомобилей и повредили кровлю многоэтажного здания в Донецке.