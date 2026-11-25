Ударами БПЛА в Донецке были уничтожены восемь авто и повреждена кровля здания

Дроны ВСУ уничтожили восемь автомобилей и повредили кровлю здания в Донецке Ударами БПЛА в Донецке были уничтожены восемь авто и повреждена кровля здания

Москва25 ноя Вести.Украинские беспилотники в ночь на среду, 25 ноября, атаковали Донецк и уничтожили восемь автомобилей. Об этом сообщил в MAX глава города Алексей Кулемзин.

Помимо этого, повреждения получила одна из многоэтажек.

По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА в Буденновском районе повреждена кровля многоэтажного здания и уничтожено восемь транспортных средств говорится в сообщении

Во вторник, 24 ноября, в результате атак украинских беспилотников 11 мирных жителей ДНР получили ранения. Из них восемь пострадали в результате ударов по Донецку.