За сутки шесть мирных жителей в ДНР пострадали из-за атак БПЛА

В ДНР шесть мирных жителей пострадали из-за атак украинских дронов За сутки шесть мирных жителей в ДНР пострадали из-за атак БПЛА

Москва4 ноя Вести.За последние сутки шесть мирных жителей получили ранения в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Шесть мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ говорится в сообщении управления в Telegram

По данным управления, за это же время повреждения получили 18 жилых домов и 13 объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, пострадали 3 пожарные автоцистерны, 2 грузовых и 24 легковых автомобиля.