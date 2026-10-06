В ДНР при ударах ВСУ с начала суток ранены 13 мирных жителей В результате ударов ВСУ в ДНР получили ранения 13 мирных жителей

Москва6 окт Вести.С начала суток на территории Донецкой Народной Республики 13 мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Общее число пострадавших - 13 человек говорится в сообщении управления в Telegram

Также из-за украинских атак повреждены 2 жилых дома и 2 объекта гражданской инфраструктуры, а также пассажирский автобус, машина скорой медицинской помощи и несколько легковых и грузовых автомобилей.