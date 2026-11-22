Четыре мирных жителя ДНР получили ранения из-за украинских обстрелов за сутки

ВСУ 18 раз за сутки атаковали населенные пункты ДНР Четыре мирных жителя ДНР получили ранения из-за украинских обстрелов за сутки

Москва22 ноя Вести.Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщило о 18 фактах обстрела армией киевского режима территории республики за прошедшие сутки.

В результате украинской агрессии ранения получили четыре мирных жителя республики.

Кроме того, были повреждены четыре жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Горловке в ДНР во время атаки ВСУ пострадали три человека.