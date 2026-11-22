Москва22 нояВести.Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщило о 18 фактах обстрела армией киевского режима территории республики за прошедшие сутки.
В результате украинской агрессии ранения получили четыре мирных жителя республики.
Кроме того, были повреждены четыре жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в Горловке в ДНР во время атаки ВСУ пострадали три человека.