Москва20 сенВести.За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 30 раз атаковали объекты в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает администрация главы и правительства ДНР.
30 фактов вооруженных атак ВСУ зафиксировано. Поступили сведения о ранении 18 гражданских лиц, в том числе троих детейуточняет администрация
Повреждены также три жилых дома, ж/д и муниципальный транспорт, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Кроме того, в администрацию поступили дополнительные сведения за 18 сентября о ранении двоих жителей в Горловке и Красноармейске.