ВСУ за сутки 30 раз атаковали ДНР, 18 человек ранены

За последние сутки ВСУ 30 раз атаковали объекты в ДНР, ранены 18 человек ВСУ за сутки 30 раз атаковали ДНР, 18 человек ранены

Москва20 сен Вести.За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 30 раз атаковали объекты в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает администрация главы и правительства ДНР.

30 фактов вооруженных атак ВСУ зафиксировано. Поступили сведения о ранении 18 гражданских лиц, в том числе троих детей уточняет администрация

Повреждены также три жилых дома, ж/д и муниципальный транспорт, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в администрацию поступили дополнительные сведения за 18 сентября о ранении двоих жителей в Горловке и Красноармейске.