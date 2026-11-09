ВСУ 13 раз атаковали населенные пункты ДНР за сутки За сутки населенные пункты ДНР подверглись 13 атакам ВСУ

Москва9 ноя Вести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики, ранена мирная жительница. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Поступили сведения о ранении гражданского лица говорится в сообщении управления в Telegram

В управлении уточнили, что на территории республики выпущено 17 боеприпасов. Повреждены 13 домов, 4 объекта инфраструктуры и грузовые автомобили.