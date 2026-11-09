Москва9 нояВести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики, ранена мирная жительница. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
Поступили сведения о ранении гражданского лицаговорится в сообщении управления в Telegram
В управлении уточнили, что на территории республики выпущено 17 боеприпасов. Повреждены 13 домов, 4 объекта инфраструктуры и грузовые автомобили.