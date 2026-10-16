Москва16 октВести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В результате обстрелов один мирный житель получил ранения.

Поступили сведения о ранении одного гражданского лица

говорится в сообщении управления в Telegram

Также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В управлении добавили, что стало известно о еще одном раненом в Константиновке.