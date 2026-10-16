ВСУ 22 раза атаковали населенные пункты ДНР за сутки За сутки ВСУ 22 раза атаковали населенные пункты ДНР

Москва16 окт Вести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В результате обстрелов один мирный житель получил ранения.

Поступили сведения о ранении одного гражданского лица говорится в сообщении управления в Telegram

Также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В управлении добавили, что стало известно о еще одном раненом в Константиновке.