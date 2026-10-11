Москва11 октВести.За прошедшие сутки ВСУ 23 раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив различные боеприпасы. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.
Поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лицговорится в сообщении управления в Telegram
Также повреждены 5 жилых домов, 13 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника и несколько автомобилей.
В управлении уточнили, что всего ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики 44 единицы различных боеприпасов.