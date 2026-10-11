За сутки в ДНР в результате обстрелов погиб один мирный житель

ВСУ 23 раза атаковали населенные пункты ДНР за сутки За сутки в ДНР в результате обстрелов погиб один мирный житель

Москва11 окт Вести.За прошедшие сутки ВСУ 23 раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив различные боеприпасы. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.

Поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лиц говорится в сообщении управления в Telegram

Также повреждены 5 жилых домов, 13 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника и несколько автомобилей.

В управлении уточнили, что всего ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики 44 единицы различных боеприпасов.