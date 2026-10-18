Украинская армия 13 раз за сутки обстреляла населенные пункты ДНР ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР на четырех направлениях

Москва18 окт Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 13 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Уточняется, что 10 обстрелов зафиксировано на горловском направлении и по одному - на донецком, тельмановском и торезском направлениях.

Всего ВСУ выпустили по ДНР 15 единиц различных боеприпасов.

Сутками ранее боевики ВСУ пять раз обстреляли населенные пункты ДНР.