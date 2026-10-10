Боевики 14 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР Армия киевского режима за сутки обстреляла ДНР на семи направлениях

Москва10 окт Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 14 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Уточняется, что пять обстрелов зафиксировано на горловском направлении, по два - на красноармейском, волновахском и макеевском направлениях, и по одному - на великоновоселковском, амвросиевском и донецком направлениях.

Сутками ранее армия киевского режима 31 раз обстреляла ДНР.

В Горловке в ДНР зафиксированы новые удары со стороны ВСУ, был нанесен ущерб городской инфраструктуре.