Москва5 октВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 12 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Уточняется, девять обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два - на донецком и один - на макеевском.
Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика осталась без электроэнергии в результате атак ВСУ.
До этого стало известно, что в ДНР один человек погиб и девять ранены в результате ударов ВСУ.