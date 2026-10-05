Боевики ВСУ за сутки обстреляли ДНР на трех направлениях

Украинская армия 12 раз за сутки обстреляла ДНР Боевики ВСУ за сутки обстреляли ДНР на трех направлениях

Москва5 окт Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 12 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Уточняется, девять обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два - на донецком и один - на макеевском.

Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика осталась без электроэнергии в результате атак ВСУ.

До этого стало известно, что в ДНР один человек погиб и девять ранены в результате ударов ВСУ.