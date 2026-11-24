В результате атак БПЛА в ДНР пострадали 11 мирных жителей

Одиннадцать мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ВСУ В результате атак БПЛА в ДНР пострадали 11 мирных жителей

Москва24 ноя Вести.24 ноября в результате атак украинских БПЛА 11 мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранение. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В Ворошиловском районе Донецка дроны атаковали территорию автовокзала, в результате чего ранены водитель пассажирского автобуса, мужчина 1981 года рождения, мужчина 1984 года рождения и девушка 2008 года рождения. Еще 5 человек пострадали.

Также на автодороге в Новоазовском районе при атаке на грузовой автомобиль ранены два водителя.

На автодороге Новоазовск - Донецк в Новоазовском муниципальном округе при атаке на грузовой автомобиль ранены водители - мужчины 1984 и 1973 года рождения - говорится в сообщении управления в Telegram

По данным управления, в Горловке украинский беспилотник атаковал автомобиль, пострадала женщина 1967 года рождения.

Кроме того, в городских округах Донецк и Горловка, а также в Новоазовском, Амвросиевском и Шахтерском муниципальных округах повреждены 3 жилых дома, 4 объекта гражданской инфраструктуры, 7 рейсовых автобусов, спецтехника, грузовой и легковой автомобили.