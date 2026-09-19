Пушилин сообщил о 18 раненых в ДНР при беспилотных атаках

В ДНР в результате атак украинских беспилотников пострадали 18 человек Пушилин сообщил о 18 раненых в ДНР при беспилотных атаках

Москва19 сен Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в результате атак БПЛА 19 сентября в республике ранены 18 человек, трое из которых дети.

Восемнадцать мирных жителей, в том числе трое детей, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ написал он в мессенджере MAX

Так, в Никитовском районе Горловки беспилотник атаковал рейсовый автобус, стоявший на остановке общественного транспорта "Галактика" – ранения различной степени тяжести получили 12 человек. Среди них трое детей: девочки 2016 и 2018 годов рождения и мальчик 2016 года рождения.

В Волновахе при атаке на локомотивное депо пострадали четверо работников. Они госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

В Красноармейске пострадала женщина 1944 года рождения, в селе Спартак – женщина 1963 года рождения.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Глава ДНР пожелал всем скорейшего выздоровления.