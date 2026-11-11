Москва11 нояВести.Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус Москва - Горловка в Донецкой Народной Республике выросло до девяти, еще один пассажир погиб. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
В районе Савельевки городского округа Енакиево дрон атаковал пассажирский автобус "Москва - Горловка".
На автодороге в районе населенного пункта Савельевка городского округа Енакиево при атаке на пассажирский межрегиональный автобус Москва – Горловка погиб один человек (анкетные данные устанавливаются)говорится в сообщении управления в Telegram
В управлении уточнили, что еще девять пассажиров получили ранения.
Кроме того, на железнодорожном перегоне Булавино - Дебальцево украинский беспилотник атаковал тепловоз. Погиб машинист 1993 года рождения, его помощник 1974 года рождения получил ранения.
В результате атак ВСУ повреждены 6 жилых домов, 3 объекта гражданской инфраструктуры, тепловоз и автобус.