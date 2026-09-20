Пушилин: из-за атак БПЛА двое мирных жителей погибли и четверо пострадали в ДНР

Пушилин: двое человек погибли и четверо пострадали в ДНР из-за атак БПЛА Пушилин: из-за атак БПЛА двое мирных жителей погибли и четверо пострадали в ДНР

Москва20 сен Вести.Двое мирных жителей погибли и еще четверо пострадали в Донецкой народной республике (ДНР) в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Два человека погибли, еще четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ отметил он в своем канале на платформе MAX

Пушилин уточнил, что одно из ЧП произошло в поселке городского типа Корсунь городского округа Енакиево, где при атаке на грузовой автомобиль погиб мужчина 1980 г.р., ранения средней степени тяжести получил еще один житель ДНР 1980 г.р.

На автодороге Урзуф - Бердянск вблизи села Бабах-Тарама Мангушского муниципального округа в результате атаки на автомобили погиб мужчина, ранения средней степени тяжести получил мужчина 1987 г.р. рассказал глава ДНР

По его словам, двое человек получили ранения при атаке на грузовой автомобиль на автодороге Шахтерск - Донецк вблизи поселка городского типа Сердитое, а также в Центрально-Городском районе Горловки в результате удара по легковому автомобилю.

Пушилин также добавил, что повреждены два жилых домостроения, объект гражданской инфраструктуры, тепловоз, микроавтобус, два грузовых и два легковых автомобиля в городских округах Донецк, Горловка, Енакиево, в Мангушском, Шахтерском и Ясиноватском муниципальных округах.