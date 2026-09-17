В ДНР в результате украинских атаки погибли 3 человека, ранены 10

Двое мужчин и женщина погибли при ударах БПЛА на автодороге Ялта – Урзуф в ДНР В ДНР в результате украинских атаки погибли 3 человека, ранены 10

Москва17 сен Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о погибших и раненых в результате украинских атак 17 сентября.

Три человека погибли, еще десять мирных жителей республики, в том числе четверо детей, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП написал он в мессенджере MAX

По данным главы ДНР, двое мужчин и женщина погибли в результате атак на грузовые автомобили на автодороге Ялта – Урзуф Мангушского муниципального округа республики.

В Центрально-Городском районе Горловки ранены пять мирных жителей: двое взрослых и трое детей.

Еще один мужчина пострадал при атаке на легковой автомобиль на автодороге Енакиево – Углегорск Енакиевского городского округа.

В Марьинке, которая входит в городской округ Донецк, при подрыве на взрывоопасном предмете (ВОП) ранения средней степени тяжести получили парни 2008 и 2007 годов рождения.

Кроме того, у населенного пункта Ольховатка Шахтерского округа из-за атаки ударного дрона ранения средней степени тяжести получили двое дорожных рабочих.