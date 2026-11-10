Супружеская пара пострадала в результате атаки дрона ВСУ на машину в ДНР

Два человека получили ранения из-за атак ВСУ в ДНР за прошедшие сутки Супружеская пара пострадала в результате атаки дрона ВСУ на машину в ДНР

Москва10 ноя Вести.Два мирных жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) получили ранения 10 ноября из-за атак вооруженных формирований Украины. Об этом сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Как уточняется, в Калининском районе Горловки при атаке БПЛА ВСУ на легковой автомобиль пострадала супружеская пара: женщина 1996 года рождения и мужчина 1992 года рождения.

Кроме того, в результате украинской агрессии были повреждены три жилых домостроения и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Сутками ранее один человек погиб и четверо получили ранения в ДНР из-за атак ВСУ.