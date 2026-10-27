Двое человек погибли и четверо ранены в результате украинских ударов по ДНР

В результате украинских ударов по ДНР двое человек погибли и четверо ранены Двое человек погибли и четверо ранены в результате украинских ударов по ДНР

Москва27 окт Вести.Двое человек погибли и четверо ранены в результате ударов вооруженных формирований Украины по Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшие сутки. Об этом сообщает Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Два человека погибли, еще четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ говорится в Telegram-канале ведомства

Как уточняется, мужчина и пожилая женщина погибли в результате удара по жилому дому в Ольгинке Волновахского муниципального округа.

Всего было повреждено восемь жилых домостроений, объект гражданской инфраструктуры, два грузовых и два легковых автомобиля в городских округах Снежное и Горловка, а также в Тельмановском, Волновахском и Ясиноватском муниципальных округах.