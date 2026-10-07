В результате атак ВСУ по ДНР погибли 3 мирных жителя и 8 получили ранения Трое мирных жителей ДНР погибли и восемь ранены в результате атак ВСУ

Москва7 окт Вести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атак украинских вооруженных формирований с начала суток 7 октября погибли трое мирных жителей и восемь человек получили ранения. Об этом сообщило Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Общее число пострадавших - 11 человек: 3 погибли и 8 ранены говорится в Telegram-канале ведомства

Двое погибли в селе Спартак под Донецком, где, как сообщалось ранее, дрон атаковал жилой дом, еще один - в Горловке, где также получили ранение пятеро мирных граждан. Еще трое жителей ДНР пострадали при ударе ВСУ по автодороге Донецк - Авдеевка.

В Управлении уточнили, что при ударах ВСУ повреждены три жилых дома, столько же инфраструктурных объектов, а также грузовые и легковые автомобили.