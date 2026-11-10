Мужчина погиб в Донецке в результате украинской агрессии

Один человек погиб и четверо получили ранения в ДНР из-за атак БПЛА ВСУ за сутки Мужчина погиб в Донецке в результате украинской агрессии

Москва10 ноя Вести.Один мирный житель Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб и четверо получили ранения 9 ноября из-за атак беспилотников вооруженных формирований Украины. Об этом сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Как уточняется, погибший - 51-летний мужчина, который в момент атаки БПЛА ВСУ находился в жилом доме в Петровском районе Донецка.

Также в результате украинской агрессии были повреждены два жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.

Сутками ранее ВСУ 13 раз атаковали населенные пункты ДНР.