В ДНР один человек погиб и пятеро пострадали из-за атак украинских БПЛА

В ДНР один человек погиб и пятеро пострадали при атаках БПЛА В ДНР один человек погиб и пятеро пострадали из-за атак украинских БПЛА

Москва3 ноя Вести.3 ноября в Донецкой Народной Республике один человек погиб, еще пять получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В Пролетарском районе Донецка украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию, где заправляли пассажирские автобусы.

В Пролетарском районе Донецка в результате атаки на автозаправочную станцию во время заправки автобусов городских маршрутов погиб водитель автобуса - мужчина (персональные данные устанавливаются), ранения средней степени тяжести получили водители автобусов говорится в сообщении управления в Telegram

В Докучаевске при атаке на жилой дом пострадал мужчина 1939 года рождения. В селе Терновое Шахтерского муниципального округа ранения средней степени тяжести получил водитель автокрана 1989 года рождения.

Кроме того, повреждены 4 жилых дома, объект гражданской инфраструктуры, 3 пассажирских автобуса, спецтранспорт, а также грузовой и легковой автомобили. Повреждения зафиксированы в Донецке, Горловке, Докучаевске, Тельмановском и Шахтерском муниципальных округах.