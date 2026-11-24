Москва24 нояВести.В центре Донецка семь человек пострадали в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.
Отмечается, что беспилотник нанес удар по автовокзалу "Южный".
Сегодня день опять начался с атаки БПЛА на центр города. Под удар попал автовокзал "Южный", в результате которого пострадали 7 мирных жителейнаписал Алексей Кулемзин
Кроме того, в Ленинском районе в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали машины муниципального предприятия "Дорожное ремонтно-строительное управление".