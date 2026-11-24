Четверо пострадавших при атаке дрона на автостанцию в Донецке госпитализированы

После атаки дрона ВСУ на автовокзал "Южный" в Донецке четверо госпитализированы Четверо пострадавших при атаке дрона на автостанцию в Донецке госпитализированы

Москва24 ноя Вести.В Министерстве здравоохранения ДНР информировали, что после атаки украинского дрона на автовокзал "Южный" в центре Донецке четырех из семи пострадавших положили в больницу. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Еще три человека лечатся амбулаторно.

Госпитализированы четверо пострадавших, трое - лечатся амбулаторно. Состояние госпитализированных средней степени тяжести говорится в публикации

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автостанцию "Южный" утром во вторник, 24 ноября. По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе двое водителей.