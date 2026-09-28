В Донецке при ударе дрона ранены три пациента и охранник онкоцентра

Три пациента и охранник онкоцентра в Донецке ранены при атаке БПЛА В Донецке при ударе дрона ранены три пациента и охранник онкоцентра

Москва28 сен Вести.В результате ночной атаки БПЛА в Республиканском онкологическом центре им. Г. В. Бондаря в Донецке пострадали четыре человека, они направлены на амбулаторное лечение, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Донецкой Народной Республики.

Было повреждено здание онкоцентра – фасад и более 200 оконных блоков.

Четыре человека пострадавших: охранник и три пациента. Все лечатся амбулаторно приводит агентство заявление ведомства

Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин приводил данные о четырех пострадавших при ударе по больнице, ранения получили женщина 1949 года рождения, а также мужчины 1956, 1971 и 1994 годов рождения.