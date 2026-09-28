Москва28 сенВести.В результате ночного удара БПЛА по медицинскому учреждению в Буденновском районе Донецка пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.
Отмечается, что ранения получили женщина 1949 года рождения, а также мужчины 1956, 1971 и 1994 годов рождения.
По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА на медицинское учреждение в Буденновском районе пострадали женщина 1949 г.р., мужчины 1956, 1971 и 1994 г.р.написал Алексей Кулемзин
Зафиксированы повреждения кровли, фасада и остекления больницы.