При ночной атаке БПЛА на больницу в Донецке ранены четыре человека

В Буденновском районе Донецка при атаке БПЛА на больницу ранены четыре человека При ночной атаке БПЛА на больницу в Донецке ранены четыре человека

Москва28 сен Вести.В результате ночного удара БПЛА по медицинскому учреждению в Буденновском районе Донецка пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

Отмечается, что ранения получили женщина 1949 года рождения, а также мужчины 1956, 1971 и 1994 годов рождения.

По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА на медицинское учреждение в Буденновском районе пострадали женщина 1949 г.р., мужчины 1956, 1971 и 1994 г.р. написал Алексей Кулемзин

Зафиксированы повреждения кровли, фасада и остекления больницы.