ИС "Вести" показала последствия атаки дрона на автостанцию в центре Донецке ИС "Вести" показала последствия атаки БПЛА на автовокзал "Южный" в Донецке

Москва24 ноя Вести.Информационная служба "Вести" опубликовала кадры последствий атаки украинского беспилотника на автовокзал "Южный" в Донецке.

Отмечается, что дрон ударил по автостанции около 7 часов утра. В этот момент там находились десятки пассажиров – кто-то приехал из других городов, кто-то отправлялся на работу. Пострадали автобусы, следовавшие в Москву, Ростов, Санкт-Петербург и другие города, а также региональные рейсы на Волноваху.

На записи видно воронку от удара и разбросанные осколки, а на одном из автобусов - мелкие отверстия. Вероятно, беспилотник был оснащен поражающими элементами.

Очередной акт терроризма со стороны украинских формирований. Около 7.00 утра беспилотник ВСУ атаковал автостанцию "Южный"… Цель, которую преследовали боевики, - это забрать как можно больше мирных жителей отмечает корреспондент ИС "Вести"

По предварительным данным, в результате атаки БПЛА на автовокзал "Южный " в центре Донецка пострадали минимум пять человек.