В атаковавших автовокзал дронах ВСУ была шрапнель Ударившие по автовокзалу Донецка БПЛА ВСУ были начинены шрапнелью

Москва24 ноя Вести.Украинские беспилотники, ударившие по автовокзалу в Донецке, были начинены шрапнелью. Об этом сообщил корреспондент ИС "Вести".

Он обратил внимание на отверстия от мелких поражающих элементов в автобусе. Это и есть следы от шрапнели.

В месте попадания беспилотника рядом с автобусом образовалась воронка. Среди других последствий – поврежденные взрывной волной автомобили.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ ударили по автовокзалу в Донецке. В результате атаки пострадали минимум семь человек, из них четверо попали в больницу. Водитель автобуса рассказал, как его напарник получил ранение из-за беспилотника.