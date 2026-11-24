Водитель рассказал о моменте удара ВСУ по автовокзалу "Южный" в Донецке

"Взрыв, волна, напарник упал": водитель автобуса описал атаку ВСУ в Донецке Водитель рассказал о моменте удара ВСУ по автовокзалу "Южный" в Донецке

Москва24 ноя Вести.Водитель автобуса рассказал ИС "Вести" об атаке украинских боевиков на автовокзал "Южный" в Донецке.

По его словам, когда произошел взрыв, его напарник упал и закричал, что получил ранение.

Сидели в автобусе с напарником. Взрыв, волна, напарник упал раненый, его забрали в больницу. За напарника переживал, он упал на меня и кричал, что он ранен. Вывел его из автобуса, довел до диспетчерской, вызвали скорую и все вспоминает мужчина

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по автовокзалу в Донецке пострадали семь человек, из них четверо госпитализированы.