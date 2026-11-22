Москва22 нояВести.Автобус поврежден в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил глава города Иван Приходько в мессенджере МАХ.
В результате удара дрона ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден пассажирский автобуснаписал он
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по энергообъектам в Донецкой Народной Республике. После атаки частично обесточены Донецк, Макеевка, Мариуполь и другие населенные пункты. Обошлось без пострадавших.