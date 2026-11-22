Автобус поврежден в результате атаки ВСУ на Горловку ДНР Приходько: автобус поврежден ударом БПЛА в Никитовском районе Горловки

Москва22 ноя Вести.Автобус поврежден в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил глава города Иван Приходько в мессенджере МАХ.

В результате удара дрона ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден пассажирский автобус написал он

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по энергообъектам в Донецкой Народной Республике. После атаки частично обесточены Донецк, Макеевка, Мариуполь и другие населенные пункты. Обошлось без пострадавших.