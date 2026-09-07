В Горловке ударом украинского БПЛА поврежден автобус

ВСУ нанесли удар беспилотником по Горловке, поврежден автобус В Горловке ударом украинского БПЛА поврежден автобус

Москва7 сен Вести.Город Горловка Донецкой Народной Республики подвергся новой атаке со стороны ВСУ. В результате удара БПЛА поврежден автобус, сообщает городской мэр Иван Приходько.

Вследствие атаки дрона ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден пассажирский автобус написал он в своем канале в мессенджере

Согласно приведенным им сведениям, пострадавших при атаке украинского беспилотника нет.

Ранее также сообщалось о временной приостановке движения троллейбусов в Горловке также из-за атак Украины.