Москва7 сенВести.Город Горловка Донецкой Народной Республики подвергся новой атаке со стороны ВСУ. В результате удара БПЛА поврежден автобус, сообщает городской мэр Иван Приходько.
Вследствие атаки дрона ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден пассажирский автобуснаписал он в своем канале в мессенджере
Согласно приведенным им сведениям, пострадавших при атаке украинского беспилотника нет.
Ранее также сообщалось о временной приостановке движения троллейбусов в Горловке также из-за атак Украины.