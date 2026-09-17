Несколько машин повреждены при атаках ВСУ на донецкую Горловку

Украинские БПЛА атаковали донецкую Горловку, повреждены несколько авто Несколько машин повреждены при атаках ВСУ на донецкую Горловку

Москва17 сен Вести.Несколько автомобилей получили повреждения в результате атак на Горловку Донецкой Народной Республики со стороны Украины. Об этом рассказал глава города Иван Приходько.

Противник ударил по Центрально-Городскому и Никитовскому районам с применением БПЛА.

В результате атаки БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки поврежден ряд автотранспортных средств… Вследствие удара БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден ряд автотранспортных средств написал Приходько в мессенджере МАХ

Он добавил, что в городе действует повышенная беспилотная опасность, и призвал местных жителей ограничить нахождение на улицах.