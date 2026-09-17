Москва17 сенВести.Несколько автомобилей получили повреждения в результате атак на Горловку Донецкой Народной Республики со стороны Украины. Об этом рассказал глава города Иван Приходько.
Противник ударил по Центрально-Городскому и Никитовскому районам с применением БПЛА.
В результате атаки БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки поврежден ряд автотранспортных средств… Вследствие удара БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден ряд автотранспортных средствнаписал Приходько в мессенджере МАХ
Он добавил, что в городе действует повышенная беспилотная опасность, и призвал местных жителей ограничить нахождение на улицах.