Москва24 ноя Вести.Семь человек ранены в результате атаки украинского беспилотника на автовокзал "Южный" в Донецке. Боевики киевского режима атаковали абсолютно гражданский объект, подчеркнул в комментарии ИС "Вести" министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

Востребованный у дончан автовокзал атаковали в час пик - около семи утра.

Мы видим - это абсолютно гражданский объект, это автовокзал "Южный". Здесь находятся исключительно пассажирские, гражданские транспортные средства для перевозки пассажиров - как внутримуниципальных перевозок, так и межрегиональных. За нашей спиной мы видим автобусы, которые направляются на Ростов, в Москву, Санкт-Петербург, Харцызск — это наши внутренние маршруты. Здесь исключительно гражданское, мирное население подчеркнул Бондаренко

По сообщению Минздрава ДНР, четырех из семи пострадавших в результате атаки украинского дрона на автовокзал "Южный" госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще три человека лечатся амбулаторно.