Москва24 нояВести.Число раненых в результате удара украинских беспилотников по автовокзалу в Донецке увеличилось до восьми. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в MAX.
По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в Ворошиловском районе на автовокзал "Южный" число пострадавших увеличилось до восьми человекговорится в сообщении
Ранее сообщалось о семи пострадавших, четверо из которых были госпитализированы. Водитель автобуса рассказал, как его напарник получил ранение и упал прямо на него.