Число пострадавших при атаке БПЛА на автовокзал в Донецке увеличилось до восьми

До восьми возросло число раненых при ударе ВСУ по автовокзалу в Донецке Число пострадавших при атаке БПЛА на автовокзал в Донецке увеличилось до восьми

Москва24 ноя Вести.Число раненых в результате удара украинских беспилотников по автовокзалу в Донецке увеличилось до восьми. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в MAX.

По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в Ворошиловском районе на автовокзал "Южный" число пострадавших увеличилось до восьми человек говорится в сообщении

Ранее сообщалось о семи пострадавших, четверо из которых были госпитализированы. Водитель автобуса рассказал, как его напарник получил ранение и упал прямо на него.