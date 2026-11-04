Москва4 нояВести.В результате атаки украинских боевиков на автозаправочную станцию (АЗС) в Донецке погиб водитель автобуса, еще трое мужчин получили ранения. Данные уточнил мэр города Алексей Кулемзин.
Враг нанес удар 3 ноября в Пролетарском районе.
По поступившей информации, … погиб водитель автобуса - мужчина 1974 г.р. Кроме того, ранения средней степени тяжести получили водители автобусов - мужчины 1970, 1969 и 1965 г.р.написал он в своем канале в мессенджере МАХ
В результате ночной атаки ВСУ пострадал еще один мирный житель Донецка, также повреждены многоквартирные дома, здание телекоммуникационной компании, транспортные средства и газовый коллектор.