Военкор Коц: боевики Украины использовали дроны со шрапнелью при атаке на Москву

Коц сообщил о применении ВСУ дронов со шрапнелью при налете на Москву Военкор Коц: боевики Украины использовали дроны со шрапнелью при атаке на Москву

Москва16 авг Вести.Украинские беспилотники, летевшие на Москву, были оснащены шрапнелью, сообщил военный корреспондент Александр Коц в мессенджере MAX.

Журналист приложил к своей публикации фотографию с образцом поражающего элемента одного из дронов.

На Москву летели дроны, нашпигованные шрапнелью. Посмотрите на фото. Это металлические шарики - "поражающие элементы", если говорить языком протокола… Такими не разрушают оборонные заводы. Такими стремятся убить как можно больше людей написал Коц

В результате атаки в Раменском погиб 83-летний пенсионер, а в Подольске один из жителей получил осколочные ранения, добавил военкор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера субботы 15 августа до 6.30 мск 16 августа в сторону Московского региона летели 600 беспилотников Вооруженных сил Украины. 201 из них был сбит над регионом, уточнил он.