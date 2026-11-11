Москва11 нояВести.В результате ночной атаки БПЛА на автобазу в Калининском районе Донецка дотла выгорели около шести автобусов. Об этом стало известно ИС "Вести".
Помимо этого, пострадали гражданские машины и фуры, перевозившие продукты питания.
Рядом с местом, куда ударили Вооруженные силы Украины нет никаких военных объектов.
Сгоревшие междугородние автобусы были новыми.
Пострадавших и погибших нет.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что при ударе ВСУ в Кировском районе пострадал подросток 2011 года рождения.