При атаке БПЛА на автобазу в Донецке дотла выгорели шесть автобусов

В Донецке при атаке БПЛА сгорели автобусы и фуры, перевозившие питание При атаке БПЛА на автобазу в Донецке дотла выгорели шесть автобусов

Москва11 ноя Вести.В результате ночной атаки БПЛА на автобазу в Калининском районе Донецка дотла выгорели около шести автобусов. Об этом стало известно ИС "Вести".

Помимо этого, пострадали гражданские машины и фуры, перевозившие продукты питания.

Рядом с местом, куда ударили Вооруженные силы Украины нет никаких военных объектов.

Сгоревшие междугородние автобусы были новыми.

Пострадавших и погибших нет.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что при ударе ВСУ в Кировском районе пострадал подросток 2011 года рождения.