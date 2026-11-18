Петербуржца оштрафовали за видео с последствиями атаки БПЛА

Жителя Петербурга оштрафовали за видео с последствиями атаки БПЛА Петербуржца оштрафовали за видео с последствиями атаки БПЛА

Москва18 ноя Вести.Мировой судья в Санкт-Петербурге оштрафовал на 4 тысячи рублей местного жителя за публикацию видео с последствиями беспилотной атаки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Отмечается, что мужчина опубликовал свою запись 24 июля в одном из каналов в мессенджере.

Некрасов совершил публикацию и распространение в интернете в одном из каналов в мессенджере видеоролика длительностью 12 секунд, снятого на камеру мобильного телефона, с последствиями нападения с применением на территории Санкт-Петербурга беспилотных воздушных аппаратов сказано в сообщении

Мужчина свою вину признал полностью и раскаялся.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.