Москва18 нояВести.Мировой судья в Санкт-Петербурге оштрафовал на 4 тысячи рублей местного жителя за публикацию видео с последствиями беспилотной атаки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Отмечается, что мужчина опубликовал свою запись 24 июля в одном из каналов в мессенджере.
Некрасов совершил публикацию и распространение в интернете в одном из каналов в мессенджере видеоролика длительностью 12 секунд, снятого на камеру мобильного телефона, с последствиями нападения с применением на территории Санкт-Петербурга беспилотных воздушных аппаратовсказано в сообщении
Мужчина свою вину признал полностью и раскаялся.
Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.