Москва18 октВести.Жителей и гостей Петербурга призвали минимизировать поездки на личном транспорте на фоне атаки БПЛА. Обращение размещено в канале городского комитета по транспорту в MAX.
Просим внимательно следить за дорожной обстановкой и, по возможности, минимизировать поездки на личном транспортеговорится в публикации
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в мессенджере MAX, что ночью 18 октября город подвергся атаке украинских БПЛА.
Жертв, по его словам, нет.
Беглов предупредил, что возможны перебои мобильного интернета. В целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково.