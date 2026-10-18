Петербуржцев призвали сократить поездки на личном транспорте на фоне атаки БПЛА Жителей Петербурга попросили сократить поездки на личном транспорте

Москва18 окт Вести.Жителей и гостей Петербурга призвали минимизировать поездки на личном транспорте на фоне атаки БПЛА. Обращение размещено в канале городского комитета по транспорту в MAX.

Просим внимательно следить за дорожной обстановкой и, по возможности, минимизировать поездки на личном транспорте говорится в публикации

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в мессенджере MAX, что ночью 18 октября город подвергся атаке украинских БПЛА.

Жертв, по его словам, нет.

Беглов предупредил, что возможны перебои мобильного интернета. В целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково.