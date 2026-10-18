Москва18 октВести.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привел уточненные данные о повреждениях домов в результате массированной атаки БПЛА.
Повреждения получили 14 зданий: 12 многоквартирных жилых домов и два частных домовладения. Специалисты ведут восстановительные работы.
Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои дома. Силы МЧС продолжают свою работу по ликвидации пожаров на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазе "Ручьи" и промышленных складах в Колпинском районеотмечается в сообщении в MAX
Ранее сообщалось, что петербуржцев призвали сократить поездки на личном транспорте на фоне атаки БПЛА.