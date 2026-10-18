Москва18 октВести.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в MAX, что жители эвакуированных во время атаки ВСУ на город домов возвращаются в свои квартиры.
По его словам, к настоящему часу воздушная опасность на территории Санкт-Петербурга ликвидирована, город восстанавливает пострадавшие объекты гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены 12 многоквартирных и 2 частных дома.
Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои домаговорится в сообщении
Сотрудники МЧС продолжают тушить пожары на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазе "Ручьи" и промышленных складах в Колпинском районе.
Ранее стало известно, что в результате массированной атаки украинских дронов на Санкт-Петербург погиб один и пострадали пять человек. Еще четыре человека, в том числе – трое детей, пострадали в Ленинградской области.