Беглов сообщил о возвращении эвакуированных жителей Санкт-Петербурга в свои дома

Беглов: эвакуированные ночью жители Санкт-Петербурга возвращаются в свои дома Беглов сообщил о возвращении эвакуированных жителей Санкт-Петербурга в свои дома

Москва18 окт Вести.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в MAX, что жители эвакуированных во время атаки ВСУ на город домов возвращаются в свои квартиры.

По его словам, к настоящему часу воздушная опасность на территории Санкт-Петербурга ликвидирована, город восстанавливает пострадавшие объекты гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены 12 многоквартирных и 2 частных дома.

Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои дома говорится в сообщении

Сотрудники МЧС продолжают тушить пожары на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазе "Ручьи" и промышленных складах в Колпинском районе.

Ранее стало известно, что в результате массированной атаки украинских дронов на Санкт-Петербург погиб один и пострадали пять человек. Еще четыре человека, в том числе – трое детей, пострадали в Ленинградской области.