Москва9 сенВести.В Анапе стали известны обновленные данные по повреждениям жилой инфраструктуры в результате падения обломков сбитых БПЛА. Пострадали 8 домовладений, сообщает глава города Светлана Маслова.
Она отметила, что об этом стало известно по итогам проведенного комиссионного обследования поврежденных жилых помещений.
Всего пострадали 8 домовладенийнаписала она в национальном мессенджере
Основными повреждениями Маслова назвала нарушения остекления, фасадов и кровли. У одного из домов серьезно повреждена кровля и второй этаж.
Она заключила, что никто из людей не пострадал. Собственникам оказывают всю необходимую помощь.