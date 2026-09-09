В Анапе в ночной атаке повреждены 8 частных домовладений Глава Анапы: после ночного падения обломков БПЛА повреждены 8 домовладений

Москва9 сен Вести.В Анапе стали известны обновленные данные по повреждениям жилой инфраструктуры в результате падения обломков сбитых БПЛА. Пострадали 8 домовладений, сообщает глава города Светлана Маслова.

Она отметила, что об этом стало известно по итогам проведенного комиссионного обследования поврежденных жилых помещений.

Всего пострадали 8 домовладений написала она в национальном мессенджере

Основными повреждениями Маслова назвала нарушения остекления, фасадов и кровли. У одного из домов серьезно повреждена кровля и второй этаж.

Она заключила, что никто из людей не пострадал. Собственникам оказывают всю необходимую помощь.