Москва20 окт Вести.Одна из самых массовых атак БПЛА, произошедшая в Санкт-Петербурге стала еще одним шагом Украины по повышению градуса конфликта с Россией. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Также он отметил, что государство, которое пропускает украинские ракеты тоже должно быть наказано.

Да, Петербург действительно вместе с Ленинградской областью, Карелией и Мурманской областью граничит с НАТО, и этот коридор, который, ну, формально украинцы, на самом деле, конечно, НАТО используют для того, чтобы обстреливать дронами и, может быть, ракетами в будущем, наши порты и какие-то логистические центры - это все, конечно, требует такой более серьезной реакции с точки зрения наказания не только тех, кто посылает ракеты - с этим наша специальная военная операция справляется неплохо. Но и государство, через которые ракеты летят, самолеты военные, которых сопровождают эти ракеты, следят, чтобы они все правильно летели, поэтому действительно, и это, скорее всего, даже просто шаг по повышению градуса конфликта. Но это еще и ситуация, когда восточноевропейцы подставились, потому что они поверили украинцам, что, "ответки" не будет, и что таким образом переговорная позиция Украины, наверное, улучшится. Это, собственно, сейчас одна единственная мантра, которую в Киеве произносят прокомментировал профессор

Ранее сообщалось, что ночью в воскресенье, 18 октября, была осуществлена массированная атака беспилотными летательными аппаратами на Санкт-Петербург.