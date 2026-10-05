Во Франции могут принять закон о коллективной ответственности за беспорядки

Штраф и ограничения: участников беспорядков во Франции могут наказать Во Франции могут принять закон о коллективной ответственности за беспорядки

Москва5 окт Вести.Правительство Франции готовится представить 27 октября в Сенате (верхней палате парламента) законопроект о коллективной ответственности участников беспорядков. Об этом заявила официальный представитель правительства страны Мод Брежон.

Она отметила, что наказание может настигнуть человека независимо от того, наносил ли он лично ущерб имуществу.

Если кто-то участвует в действиях совершающей насилие группы и продолжает участвовать после предупреждений полиции, то к нему будет применен принцип коллективной ответственности подчеркнула Брежон.

Она также добавила, что при необходимости взимать средства за причиненный ущерб будут из семейных пособий. Как уточняет радиостанция Franceinfo, законопроект предусматривает возможность взыскивать до 10 тысяч евро. Если в беспорядках участвовали несовершеннолетние, то часть финансовых обязательств могут заменить на неоплачиваемые общественные работы. А если уплата штрафа не произойдет, государство конфискует семейные пособия и пособия на аренду жилья для погашения задолженности.

Как быстро будет принят закон, Брежон не уточнила, но отметила, что в Сенате должно состояться лишь первое чтение.

Акции протеста старшеклассников во Франции начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и сейчас охватили всю страну. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.

Ранее в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" эксперт рассказал, что протесты являются попыткой манипуляции общественным мнением.