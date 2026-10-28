Москва28 окт Вести.Сенат Франции одобрил в первом чтении законопроект о введении коллективной ответственности за беспорядки во время манифестаций, также обязывающий соцсети оперативно прекращать распространение призывов к вандализму. Об этом пишет портал Public Senat.

Сенаторы одобрили меры, которые представители левых партий назвали неконституционными и ущемляющими право на свободу демонстраций. В частности, предусмотрена коллективная ответственность за причиненный ущерб для всех участников публичных акций, в том числе для тех, кто не несет прямой ответственности, но находился в составе группы вандалов или хулиганов и не покинул ее после двух призывов сотрудников правоохранительных органов.

Законопроект наделяет государство правом взыскивать с участника беспорядков компенсацию в размере до 10 тыс. евро, даже если он не отвечает за причиненный ущерб напрямую.

Ранее ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Наталия Таньшина в беседе с ИС "Вести" связала социальный кризис во Франции с неспособностью государства интегрировать мигрантов, а также с системными проблемами в образовании и экономике. По ее словам, с 1950-х годов страна привлекала работников из бывших колоний, однако приезжие сформировали замкнутые гетто.