Во Франции потребовали срочно расширить тюрьмы из-за массовых беспорядков Мэр Ниццы призвал срочно создать новые места в тюрьмах для участников погромов

Москва18 окт Вести.Мэр французского города Ницца Эрик Сьотти потребовал срочно увеличить количество мест в тюрьмах для участников массовых беспорядков. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

По мнению градоначальника, протестующие, нападавшие на сотрудников полиции, должны предстать перед судом присяжных. Он также выступил за прекращение социальных выплат и предоставления социального жилья участникам беспорядков.

Я требую, чтобы участники беспорядков, которые напали на полицейских, предстали перед судом присяжных. Необходимо будет срочно создать места в тюрьмах, чтобы посадить туда участников беспорядков. Я требую прекращения выплат социальных пособий и предоставления социального жилья написал Сьотти

Мэр назвал произошедшие погромы террористическими актами и призвал национальную антитеррористическую прокуратуру заняться выявлением группировок ультралевых радикалов и исламистов, которые, по его утверждению, способствуют распространению насилия.

Призывы Сьотти прозвучали на фоне рекордной переполненности французских тюрем. Ранее количество заключенных в стране впервые превысило 90 тысяч человек. Организация Объединенных Наций (ООН) уже требовала от Парижа принять срочные меры для решения этой проблемы.

В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Так, 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. По данным ТАСС, полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях в Париже.

Участники беспорядков разграбили магазины люксовых брендов в нескольких крупных городах страны. Как заявил гендиректор торговой сети Carrefour Александр Бомпар, погромщики нанесли торговым точкам ущерб на сотни миллионов евро.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что число задержанных во время массовых беспорядков превысило 2 тыс. человек.