Мэр Парижа призвал жителей города помочь с уборкой улиц после беспорядков Мэр Парижа призвал горожан выйти на уборку улиц после масштабных погромов

Москва18 окт Вести.Мэр Парижа Эммануэль Грегуар обратился к жителям французской столицы с призывом помочь муниципальным службам и принять участие в расчистке улиц от мусора и последствий разрушений после масштабных беспорядков. Соответствующее обращение он опубликовал в социальной сети X.

Грегуар отметил, что многие горожане из чувства солидарности уже выходят на улицы, чтобы ускорить наведение порядка.

В порыве солидарности сотни жителей и жительниц Парижа собираются, чтобы помочь городу восстановиться отметил Грегуар

Мэр сообщил, что лично находится на наиболее пострадавших площадках вместе с волонтерами, а также оказывает поддержку владельцам разгромленных торговых точек.

По данным главы городской администрации, с трех часов ночи к наведению порядка привлекли свыше тысячи коммунальных работников, что втрое превышает обычные показатели для выходных дней.

В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Так, 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. По данным ТАСС, полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях в Париже.

Участники беспорядков разграбили магазины люксовых брендов в нескольких крупных городах страны. Как заявил гендиректор торговой сети Carrefour Александр Бомпар, погромщики нанесли торговым точкам ущерб на сотни миллионов евро.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что число задержанных во время массовых беспорядков превысило 2 тыс. человек.