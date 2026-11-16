Володин: в ГД рассмотрят повышение штрафов за нарушения по 29 статьям КоАП

Штрафы за курение и хулиганство могут увеличиться, сообщил Володин Володин: в ГД рассмотрят повышение штрафов за нарушения по 29 статьям КоАП

Москва16 ноя Вести.Госдума на этой неделе планирует рассмотреть законопроект об увеличении административных штрафов за ряд правонарушений. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Парламентарий отметил, что сейчас размеры некоторых штрафов недостаточно эффективно сдерживают противоправное поведение. При этом большинство санкций не пересматривалось более десяти лет.

В этой связи предлагается усилить административную ответственность за совершение ряда правонарушений… Всего изменение меры ответственности предусматривается по 29 статьям КоАП РФ написал он

Законопроект предусматривает усиление ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, употребление спиртных напитков и наркотических средств в общественных местах, а также курение в запрещенных местах.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за мелкое хулиганство, производство и массовое распространение экстремистских материалов и публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

Ранее Володин заявил, что в ГД обсудят проблемы необоснованного роста тарифов ЖКХ и стоимости жилья. Заседание, где будут подняты эти вопросы, пройдет 25 ноября.