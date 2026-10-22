Правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за езду без прав

Штраф за езду без прав могут повысить в РФ Правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за езду без прав

Москва22 окт Вести.Российское правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за управление автомобилем без водительских прав. Об этом ТАСС сообщил источник в кабмине.

Документ предусматривает поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые увеличат действующие штрафы. Законопроект вскоре внесут на рассмотрение Госдумы.

Сейчас за езду без прав или с просроченным водительским удостоверением предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Согласно инициативе, его предлагается повысить до 15-30 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 50 тысяч рублей.

Ранее законопроект одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.