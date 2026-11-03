В Петербурге планируют в 10 раз увеличить штрафы за неоплаченную парковку Парламент Петербурга одобрил повышение штрафов за неоплату парковки

Москва3 ноя Вести.Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали в первом чтении повышение штрафов за неоплату парковки. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Сейчас за нарушение предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей для всех граждан. Новый документ предлагает увеличить его до 5 тысяч для физлиц и до 30 тысяч – для юридических.

Инициатива, автором которой является губернатор Александр Беглов, подразумевает поправки в законе "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".